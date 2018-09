Hunter x Hunter: Color Page e nuovo capitolo nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump

Il numero 43 del Weekly Shonen Jump di Shueisha, tra le varie novità che proporrà, presenterà una nuova Color Page di “Hunter x Hunter”, il famoso manga di Togashi Yoshihiro, e il rispettivo prossimo capitolo: il 381°.

La Color Page, dallo sfondo color nero, presenta tre personaggi del cast principale: Gon, Killua e Leorio. A differenza dello sfondo scuro, il gruppo si presenta con colori delicatissimi, tendenti quasi al bianco. I balloon, tradotti dal giapponese, dicono:



Killua: “Dove sono?”

Gon: “Ah, oh sì, non posso usare il nen.”

Leorio: ”Hey, vieni fuori!”

“Anticipazione, il giorno del rincontro”



Di seguito, poi, potete trovare alcune tavole del nuovo capitolo, ritenuto particolarmente emozionante dall'editore, come rivelato in una notizia di non molto tempo fa.



Togashi Yoshihiro, mangaka particolarmente famoso per le sue lunghe pause, è l’autore del famosissimo manga “Hunter x Hunter”, in serializzazione dal 1998 sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il manga in Italia è edito da Panini Comics – Planet Manga.



Vi ricordiamo, a proposito, che il 35° tankobon del manga di Togashi sarà disponibile qui in Italia a partire da oggi. Di seguito vi presentiamo la sinossi del nuovo volume proposta da Panini Comics:



“Secondo, attesissimo numero del 2018 per lo shonen manga dell'autore di "Yu degli spettri"! Continua qui la saga a bordo della nave in viaggio verso il continente oscuro e la guerra per la successione al trono dell'impero Cakin entra nel suo clou, con la scoperta a bordo dell'esistenza delle… Bestie di nen! Un numero a dir poco emozionante incentrato su Kurapika!”



