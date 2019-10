Hunter X Hunter: ecco come sarebbero Gon e Killua dopo un timeskip di 5 anni

Mentre Gon e i suoi compagni cacciatori sono in pausa, un fan ha deciso di immaginare come sarebbe il loro aspetto in un futuro non troppo lontano. L’amicizia tra Gon e Killua è uno dei pilastri tematici dell’intera serie di Hunter x Hunter, che ha saputo conquistare molti lettori, grazie anche ai loro caratteri eclettici ed esuberanti.

L’utente Chloro1-Uchiha ha condiviso su Reddit la sua interpretazione artistica dei due amici. Gon è presentato con una canottiera, in modo da mostrare la sua muscolatura, ora più definita, mentre Killua mantiene il suo classico look con una semplice maglietta e una camicia. Insomma, come si poteva presupporre, nei 5 anni di salto temporale proposti dal disegnatore, i due sono rimasti molto legati. Potete trovare l’illustrazione in calce alla notizia.

Una scelta molto particolare da parte di Yoshihiro Togashi, quella di affiancare ad un protagonista genuinamente buono, un ragazzo proveniente da una famiglia di assassini e mercenari. Una decisione che si è rivelata però fondamentale per l’intera serie, a partire dal momento in cui Gon, Kurapika e Leorio, si sono diretti nella villa della famiglia Zoldick per salvare il loro compagno.

Mentre aspettiamo il ritorno del manga di Togashi, vista la sua assenza dalle pagine di Shonen Jump da più di 10 mesi, i fan continuano a omaggiare l’opera con illustrazioni spettacolari e splendidi cosplay.