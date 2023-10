Hunter x Hunter: come Yoshihiro Togashi ha creato uno shonen atipico e originale

Nonostante la sua produzione soffra da diversi anni di continue pause, Hunter x Hunter è considerato da molti appassionati di manga come uno dei migliori shonen della storia del medium. Il maestro Yoshihiro Togashi, già noto per Yu Yu Hakusho, ha saputo ideare un’opera che rientra nella categoria ma se ne distanzia sotto diversi punti di vista.

A partire da Dragon Ball la stragrande maggioranza degli shonen successivi sono stati realizzati con in mente l’idea di una crescita costante del protagonista, posto sempre di fronte a minacce e nemici più potenti, e araldo di concetti quali pace, eroismo e protezione. Queste caratteristiche sono state tratte da Togashi con un tocco originale, andando a costruire un personaggio principale molto più sfaccettato e profondo, con un lato chiaro ma anche, e soprattutto, un lato oscuro.

Gon non risponde infatti alle caratteristiche canoniche del classico protagonista shonen, ha una bussola morale a cui piace cambiare troppo spesso, e a volte non riesce nemmeno a differenziare il bene dal male, ma solo a concepire cosa è giusto per lui in quel determinato momento. Ciò deriva anche dalla mancanza di empatia mostrata da Gon nei confronti degli alleati e degli avversari. La crescita di Gon Freecss si può riassumere come una discesa oscura, che lo ha trasformato da un ragazzino desideroso di avventura, che parte con l’obiettivo di trovare suo padre e diventare un Hunter, ad un assassino brutale, disposto a sacrificare la propria vita pur di uccidere Neferpitou.

Partendo da questa idea si trova un’altra differenza rispetto agli altri shonen, ovvero il valore dato alle battaglie. In molte opere che rientrano nella categoria la storia dei protagonisti viene scandita attraverso le battaglie, mentre in Hunter x Hunter Togashi pone più attenzione alle questioni personali legate ad ogni personaggio principale, che, a volte inevitabilmente, conducono a scontri. Il mangaka dona quindi alle battaglie un ruolo marginale rispetto alle relazioni tra i personaggi e alle loro motivazioni dietro determinati atteggiamenti e decisioni.

Inoltre, Togashi inserisce costantemente dettagli per dare coerenza e consistenza al suo universo, al power system del nen, e tende spesso a donare spazio anche ad altri personaggi, allontanandosi dal racconto di Gon e portando avanti la narrazione con un punto di vista diverso ma comunque utile a intrecciarsi successivamente con la storia del protagonista iniziale. Siete d’accordo con quanto detto? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo all’ultimo post di Togashi relativo alla produzione del manga, e al corto speciale per ricordare Killua.