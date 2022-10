Hunter x Hunter: il primo commento di Togashi è riservato all'addio toccante per Takahashi

Anni e anni di attesa, ma quel momento è arrivato. Su MangaPlus c'è Hunter x Hunter 391, l'attesissimo capitolo che ha fatto riprendere la lotta tra i principi dell'impero di Kakin, anche se stavolta la storia si è trattenuta su un personaggio apparentemente minore ma che sembra ricoprirà un ruolo fondamentale nella trama.

Ovviamente, con la ripresa del manga, sono ripresi anche i commenti di Yoshihiro Togashi su Weekly Shonen Jump. Infatti, nella pagina dell'indice con tutti i manga pubblicati in elenco, è riservato anche uno spazio a ogni autore che pubblica nel numero in questione. Ci sono quindi i commenti di Eiichiro Oda di ONE PIECE, di Kohei Horikoshi di My Hero Academia e così via. Principalmente, sono tutti commenti riguardanti la vita quotidiana dei vari autori, ma il mangaka di Hunter x Hunter ha deciso di optare per qualcosa di diverso.

Infatti a luglio è scomparso Kazuki Takahashi, autore di Yu-Gi-Oh, un collega con cui Togashi ha condiviso tanto spazio di pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Così l'autore di Hunter x Hunter dedica a lui il suo messaggio, ricordando Takahashi di Yu-Gi-Oh: "Ricordo di come ridevamo del titolo maledetto delle nostre serie. Possa tu riposare in pace."

Hunter x Hunter continuerà per le prossime settimane sulla rivista di manga in maniera regolare per altri dieci capitoli, così il mangaka potrà continuare a commentare nello spazio dedicato.