Hunter x Hunter compie 25 anni: ricordiamo il manga di Togashi alla prima cover su Jump

Yoshihiro Togashi si distinse subito negli anni '90 grazie a Yu degli Spettri, uno dei manga più popolari e venduti di sempre che, in quegli anni, riuscì a lottare con leggende come Dragon Ball, Le Bizzarre Avventure di Jojo e tanti altri su Weekly Shonen Jump. Il mangaka, dopo un periodo frammentato, poi tornò con Hunter x Hunter.

Hunter x Hunter è un anime e manga scritto e illustrato da Yoshihiro Togashi. La storia segue un giovane ragazzo di nome Gon Freecss, che decide di diventare un Hunter per scoprire la verità sulla scomparsa del padre, che era un famoso Hunter. Durante il suo viaggio, Gon incontra numerosi alleati e avversari, affrontando molte sfide e scoprendo segreti sul mondo in cui vive, comprendendo man mano la natura del mondo e perché il padre Ging abbia deciso di abbandonare la famiglia per tutto questo.

A far nascere Hunter x Hunter fu la passione per i videogiochi e per un certo tipo di collezioni, cosa che ha aiutato il mangaka a superare periodi duri. E così, il 3 marzo 1998, Weekly Shonen Jump lanciò Hunter x Hunter sulla propria rivista, posizionando ovviamente il nuovo manga in cima con copertina e pagine a colori d'apertura. Oggi 3 marzo 2023 Hunter x Hunter compie 25 anni, che non sono stati tutti molto continui per il mangaka a causa di problemi di salute che lo costringono sempre ad assentarsi per mesi e mesi dalla rivista. Tuttavia, nonostante le pause di Hunter x Hunter, il manga rimane uno dei più venduti e apprezzati della rivista.

Hunter x Hunter è una serie affascinante e unica che ha conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo. La sua narrazione intricata e ben costruita, insieme al suo sistema di combattimento dettagliato e innovativo, la rendono un must per gli appassionati di anime e manga.