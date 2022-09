Hunter x Hunter, la conferma di Togashi: il volume 37 è ormai pronto

Yoshihiro Togashi è tornato a lavorare ad Hunter x Hunter appena una manciata di mesi fa dopo una lunghissima pausa che lo ha tenuto lontano dalla scrivania per parecchi anni. L'attesa per l'uscita in Giappone del nuovo volume si sta riducendo sempre di più e novità potrebbero arrivare davvero a breve.

Per chi non lo sapesse, tuttavia, la salute del sensei non è drasticamente migliorata rispetto al passato tanto che, a causa dei consueti dolori alla schiena, è costretto a disegnare Hunter x Hunter in una strana posizione. Ad ogni modo, dal suo ritorno sui canali social, Togashi ha comunque disegnato regolarmente insieme a nuovi assistenti che lo stanno aiutando con le fasi realizzative.

A tal proposito, i lavori per il nuovo volume di Hunter x Hunter sembrano essere completi. Attraverso il suo ultimo cinguettio su Twitter, infatti, l'autore ha fatto sapere che il volume 37 è pronto salvo una doppia pagina che sta terminando. Sembra dunque che molto presto conosceremo novità da parte di Shueisha in merito all'uscita in Giappone del prossimo tankobon e sulla ripresa della serializzazione tra le pagine di Weekly Shonen Jump.

E voi, invece, quanto state aspettando il ritorno di Hunter x Hunter? Diteci cosa vi aspettate da nuovi capitoli, come di consueto, con un commento qua sotto.