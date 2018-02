Hunter x Hunter continua la sua corsa e ci presenta nuove abilità e momenti bizzarri

Hunter x Hunter è tornato da poco dalla sua ultima pausa e i fan sono entusiasti di vedere il ritorno di una delle loro serie preferite. Attualmente, il manga si trova nel mezzo dell'arco del "Succession Contest", nel quale è stata introdotta una nuova abilità

L'abilità Nen introdotta da Yoshihiro Togashi è di tipo parassita: Il Nen Beast. L'ultimo capitolo del manga ha presentato ai lettori una tonnellata di nuove Bestie Nen per i Principi, e ha introdotto una cotta goffa che ha divertito molto i fan dell'opera.

Parlando delle bestie, La prima è quella del Principe Tyson, un gigantesco bulbo oculare galleggiante che distribuisce la felicità in cambio del leale sostegno dei suoi seguaci. Poi c'è quella del Principe (così viene chiamata anche nel manga) Camilla, che può controllare le persone a piacimento quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Segue la bestia del Principe Tubeppa, capace di produrre molte tossine e sostanze chimiche all'interno del suo corpo. Quella del Principe Luzuran è un insetto gigante che imposta una trappola che si attiva quando qualcuno agisce su un desiderio, e infine, la bestia del Principe Halkenberg è quella che raccoglie e potenzia l'energia dei suoi seguaci quando i loro pensieri sono tutti uguali.

Per quanto riguarda la strana cotta che appare durante il capitolo, Biscuit e Hanzo accettano di insegnare a una nuova serie di guardie del corpo (proprio come sta facendo Kurapika) tutto sul Nen e sulla sue abilità. Per dare una dimostrazione, Biscuit rivela la sua vera forma. Questa forma alta e muscolosa sorprende una guardia del corpo, ma non nel modo in cui ci si potrebbe aspettare. Difatti, la guardia in questione si domanda come possa esistere una persona così bella, data la meraviglia del "gelido, incantevole, sinistro contorno del suo trapezio e dei suoi deltoidi... e del crudele dominio silenzioso dei suoi quadricipiti gonfiati".

Una cotta che ha sorpreso i fan per la sua stranezza. E stiamo parlando di Hunter x Hunter!