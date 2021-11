Hunter x Hunter continua nel video di un fan: come sarebbe l'opening della prossima

Da luglio è arrivato sottotitolato ufficialmente in italiano Hunter x Hunter del 2011 su VVVVID, un anime che ha segnato la storia così come il manga da cui è tratto e che era fondamentale arrivasse in Italia. In patria tuttavia questo progetto si è già concluso, con la fine della saga delle elezioni degli hunter.

Pertanto la storia dell'anime per ora si è conclusa, ma il manga sta andando avanti. O meglio, Togashi pubblica qualche capitolo quando ci riesce, anche se ormai sono già un paio d'anni che non riesce più a consegnare niente alla rivista Weekly Shonen Jump. In ogni caso, al momento nel manga di Hunter x Hunter è in corso la saga della successione, con personaggi completamente nuovi e un Kurapika rinnovato protagonista.

Ci vorrà parecchio tempo prima di vedere un anime di questa fase, sempre se ci sarà, ma alcuni fan non stanno nella pelle per l'attesa. Il portale Rion Studio ha caricato su Youtube un video con una potenziale opening di Hunter x Hunter che aprirebbe alla futura saga. Sulle note della prima opening dell'anime del 2011, vediamo scorrere tutti i personaggi più importanti di questa saga, dai membri dello Zodiaco ai principi coinvolti nella brutale lotta di successione. Sicuramente è poco rifinita, ma tanto basta per risvegliare la voglia di Hunter x Hunter negli appassionati di tutto il mondo.

Intanto in Italia Hunter x Hunter debutterà doppiato su Amazon Prime Video.