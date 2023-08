Hunter x Hunter, un corto per ricordare Killua: il video speciale

Le sue lunghe pause sono sempre sinonimo di tristezza per i fan, ma Hunter x Hunter rimane impresso nel cuore di milioni di lettori sparsi in tutto il mondo. Yoshihiro Togashi è riuscito a creare una storia che resiste al tempo, dato che sono passati ormai 25 anni dalla pubblicazione del suo primo capitolo su Weekly Shonen Jump nel lontano 1998.

Non ci sono notizie sul ritorno di Hunter x Hunter col capitolo 401, e sembra che sarà necessario mettersi il cuore in pace ancora per diversi mesi. Tuttavia, Shueisha non ha assolutamente dimenticato la serie, e la dimostrazione sta in un nuovo video speciale realizzato per promuovere un particolare personaggio, accompagnato da una base musicale di famoso gruppo di idol.

Shueisha ha pubblicato un video speciale dedicato a Killua con una base delle Nogizaka46, uno dei gruppi musicali preferiti di Yoshihiro Togashi. La canzone Start Over! del gruppo accompagna la storia di Killua, che viene illustrata in tutte le sue fasi. Nel video in alto, della durata di poco più di un minuto e mezzo, vengono proposte tutte le fasi salienti della vita dello Zoldyck, dall'inizio della serie di Hunter x Hunter fino alle ultime apparizioni, mettendo un accento soprattutto sull'amicizia con Gon e su tutto ciò che riguarda il legame con la sua famiglia, in primis con Illumi.

Un tributo a Killua con questo AMV che testimonia come Shueisha attenda sempre Yoshihiro Togashi con i nuovi capitoli di Hunter x Hunter. E a proposito della sua amicizia, ecco un Funko Pop dedicato a Gon.