Hunter x Hunter, che cosa è il Nen esattamente? Il Power System spiegato

Introdotto nella saga dell’Arena Celeste, il Nen è l’elemento attorno al quale il maestro Yoshihiro Togashi ha strutturato tutto il power system di Hunter x Hunter. Complicato da studiare, il nen permea ogni essere vivente e rappresenta un aspetto centrale nella preparazione di un Hunter, garantendo a quest’ultimo abilità sovrannaturali.

Potremmo definire semplicisticamente il nen come l’energia vitale. Per padroneggiarla e manipolarla sono richiesti anni di studio e allenamento, ma questo sottolinea anche un’impressionante versatilità di questo power system, considerato tra i migliori delle opere shonen.

Esistono quattro principi del Nen: Ten, Zetsu, Ren e Hatsu, e sono tutti richiesti all’apprendista per proseguire nello studio, attingendo a tecniche avanzate. Il Ten consiste nell’imparare come limitare le perdite della propria aura, e di conseguenza conservare energia e creare una sorta di barriera. Lo Zetsu, invece, permette di bloccare il flusso dell’aura, e viene usato per nascondere la propria presenza. Attraverso il Ren l’utilizzatore potenzia la propria aura con un’esplosione di energia, ma è uno stato difficile da mantenere. Infine, con l’Hatsu l’apprendista proietta la propria aura all’esterno per comprendere a quale tipo di Nen appartiene.

In seguito all’apprendimento dei quattro principi, lo studente può dedicarsi a sette tecniche avanzate. Il Gyo è un miglioramento del Ren e permette all’utilizzatore di rendere più forte una determinata parte del corpo. L’In parte dallo Zetsu ma anziché fermare il flusso dell’aura, questo viene nascosto per poter fare attacchi a sorpresa. Lo Shu consente di usare un oggetto come estensione del proprio corpo. L’En consiste in un’espansione sferica della propria aura, e permette all’utilizzatore di avvertire ogni minimo movimento all’interno della sfera, così da potersi difendere da attacchi improvvisi. Il Ken genere un’aura protettiva di dieci volte superiore a quella del Ten, il Ko è una fusione tra i quattro principi e il Gyo, altamente rischiosa ma che garantisce una potenza offensiva incredibile. Infine, il Ryu permette una miglior manipolazione dell’aura e del flusso di energia.

Attraverso l’Hatsu e il Test dell’Acqua, poi, ogni Hunter o studente di Nen scopre la propria affinità venendo associato a uno dei sei tipi di Nen: Materializzazione, Trasformazione, Potenziamento, Emissione, Manipolazione, e Specializzazione. Gli appartenenti al gruppo della materializzazione possono creare oggetti fisici attraverso la propria aura. Tramite la trasformazione si può cambiare la propria aura per copiare le proprietà di qualcos’altro, come fa il folle e potente Hisoka con la sua Bungee Gum. Chi possiede il potenziamento può rafforzare sé stesso ma anche gli oggetti, mentre chi appartiene all’emissione ha meno difficoltà a separare l’aura dal corpo, e quindi ad usare proiettili d’energia per esempio.

I manipolatori hanno l’inquietante capacità di sottomettere al loro volere gli avversari. Se il risultato del test non rientra nelle cinque tipologie citate, allora l’utilizzatore rientra tra gli specialisti, e le sue abilità possono variare moltissimo e prendere tantissime forme. Per avere un’idea più chiara, nella serie Quoll, Neferpitou e Meruem appartengono al tipo Specializzazione.

