Hunter x Hunter: cosa rende Ging il personaggio più odiato del manga?

Nel corso di Hunter x Hunter la memoria di Ging ha sorvolato tutti gli obiettivi e le azioni perseguite da Gon nel racconto. Per il ragazzo non c'è desiderio più grande del ricongiungimento con il padre, eppure l'uomo ha mantenuto una distanza costante dal figlio, al punto da risultare agli occhi dei lettori il personaggio più odiato del manga.

Seppur Yoshihiro Togashi abbia delineato nella sua opera una sequela infinita di figure antagonistiche enigmatiche e mefistofeliche, disposte a macchiarsi anche dei crimini più spregevoli e vituperabili pur di materializzare i desideri più reconditi del proprio animo o di perseguire delle fantasie di conquista, nessuna di queste ha incontrato il disprezzo dei lettori come accaduto per il personaggio di Ging.

Un motivo, in tal senso, lo possiamo ricondurre alla natura stessa degli antagonisti concepiti dal mangaka, capaci di catalizzare l'attenzione di chi legge con una naturalezza folgorante, quasi come se la loro fascinazione provenisse dall'innata attitudine a scardinare tabù e dogmi etico-morali: tanto che se abbiamo incluso un individuo non certo edificante come Hisoka tra i villain degli anime moderni che ci hanno stregato per la loro originalità, è proprio per questo grado di magnetismo che il personaggio riesce ad esercitare sul lettore, anche (o forse dovremmo dire, soprattutto) in faccia all'insaziabilità che l'antieroe mostra nei confronti delle pulsioni più deplorevoli e meschine di cui si può macchiare un essere umano. Un fenomeno di “rivalutazione”, questo appena delineato, a cui Ging sfugge completamente.

Sin dall'inizio del manga, infatti, il conflitto di Gon, il fuoco che accende la sua essenza di Hunter e che lo ha portato ad intraprendere un percorso di maturazione assolutamente impervio e travagliato, deriva proprio dall'assenza paterna, e dalla necessità del ragazzo di colmare quel vuoto che lo sovrasta attraverso la continua (e strenua) ricerca del padre. Eppure Ging non si è “solo” limitato ad abbandonare il figlio in tenera età per inseguire i suoi ideali di cacciatore, ma ha continuato a perseverare senza sosta in questa sua personale (e per nulla edificante) traiettoria anti-paterna, quasi non avesse alcun desiderio di disinnescare le crisi che affliggono quotidianamente il figlio, né di incarnare, nel futuro del ragazzo, una figura autorevole (o pedagogica) a cui possa ispirarsi.

Anzi, ogni gesto o azione esercitata dal leggendario Hunter sembra destinata ad aumentare la distanza dal figlio, giustificando il vuoto che li separa come una conseguenza “necessaria” al fine di perseguire i propri personali, ed egoistici obiettivi. Non è un caso, infatti, che per tutto il corso di Greed Island, non solo non sia intervenuto a tutelare l'incolumità di Gon, anche nel momento in cui il destino del ragazzo appariva tragicamente in bilico, ma non si è neanche sforzato ad omaggiare il trionfo nel gioco da parte del figlio con la sua presenza, tanto che nell'istante in cui il protagonista, desideroso di vedere il padre, sceglie insieme a Killua di teletrasportarsi dall'Hunter, ecco che Ging invia al suo posto Kaito, a suggellare la non-esistenza della relazione filiale.

Ma l'evento che molti lettori hanno messo eticamente in questione, e che ha gettato luce sulla reale natura della bussola morale (e forse anche della sfera emotiva) di Ging, si è verificato nel periodo immediatamente successivo al confronto tra Gon e la Guardia Reale di Meruem. La battaglia all'ultimo sangue con Neferpitou - la cui scomparsa l'abbiamo inserita nelle tre morti più tragiche viste in Hunter x Hunter durante la saga delle Formichimere - ha lasciato Gon indifeso, privo di nen e di qualsiasi istanza vitale, al punto che se non fosse stato per i poteri di Alluka il protagonista sarebbe andato sicuramente incontro ad un destino tragico.

Eppure, anche in faccia alle condizioni precarie del figlio, Ging si è rifiutato di concedere al ragazzo il calore che solo il supporto paterno/genitoriale poteva restituirgli. Un fattore, questo, che neanche il ricongiungimento tra i due avvenuto al termine della saga dell'elezione, ha portato i lettori a perdonare le azioni (indubbiamente opinabili) in cui si è profuso l'uomo per tutta la sua esistenza.