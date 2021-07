Hunter x Hunter: un cosplay al femminile di un Killua sanguinario e violento

Hunter x Hunter ha superato gli 800 giorni di pausa e non sembra, almeno per ora, voler tornare a breve. L'opera di Yoshihiro Togashi è stata inevitabilmente croce e delizia per i fan che hanno cominciato decenni fa la lettura. All'epoca conoscemmo da subito quattro personaggi che poi si sarebbero rivelati importanti per la storia.

Il protagonista assoluto di Hunter x Hunter è Gon Freeccs, che ha l'obiettivo di andare alla ricerca del padre. Proprio per raggiungere il suo scopo ha accettato di fare l'esame da Hunter incontrando lì Killua, Kurapika e Leorio. Il quartetto rimarrà solido per diverse saghe per poi lasciare spazio soltanto al duo composto da Gon e Killua. Quest'ultimo è diventato velocemente il migliore amico del ragazzino, nonostante la sua storia da omicida e la sua famiglia mercenaria.

Killua rimane uno dei personaggi più amati di Hunter x Hunter e i fan non vedono l'ora di rivederlo in azione, anche se potrebbe servire molto più del previsto considerato il suo stato nel racconto. Intanto però possiamo osservare questo cosplay sanguinario di Killua da Hunter x Hunter realizzato dalla cosplayer Sammys. Il primo piano nella foto in basso lascia trapelare uno sguardo assassino sotto i capelli chiari, mentre la mano è palesemente sporca di sangue, lasciando un senso di inquietudine. Cosa ne pensate?

Killua si è mostrato anche in una statuetta contro Pouf.