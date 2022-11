Hunter x Hunter: un cosplay di Hisoka al femminile in bodypaint giocosa e letale

Partito nell'ormai lontano 1998, con più di 20 anni sulle spalle, Hunter x Hunter è uno dei manga più popolari e longevi del momento, ma è anche uno di quelli che ha fatto patire molte pene ai lettori. Le condizioni di salute di Yoshihiro Togashi infatti non hanno permesso al manga una pubblicazione regolare fin dagli albori.

Come mai viene ancora seguito? Perché ovviamente l'autore è riuscito a creare un'alchimia perfetta tra storia e personaggi, riuscendo a proporre al pubblico delle figure che ancora oggi sono cariche di carisma e con una narrativa alle spalle che merita di essere proseguita. Ora che Hunter x Hunter è tornato sulle pagine di Weekly Shonen Jump con i nuovi capitoli e in fumetteria con i nuovi volumi, c'è più hype che mai intorno ai prossimi sviluppi.

Sviluppi che comprenderanno ovviamente anche Hisoka Morou, il famoso antagonista che ha un particolare interesse per Gon. Sicuramente questo interesse sarebbe molto diverso se lui non fosse uomo, chissà se questo cosplay di Hisoka Morou al femminile genererebbe una visione diversa del personaggio. In aggiunta, come suo solito, Yaiza Perez ha deciso di realizzarlo tramite bodypainting, particolarmente adeguato per questo antagonista.

Intanto vi ricordate tutti i cambiamenti di Hisoka in Hunter x Hunter?