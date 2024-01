Hunter x Hunter: un cosplay di Hisoka, il folle prestigiatore

Con un esordio nel lontano 1988, Hunter x Hunter è diventato uno dei manga più celebri e longevi al mondo, grazie a una storia che continua a emozionare i fan. Il percorso editoriale dell'opera è stato costellato da alti e bassi, in gran parte a causa delle condizioni di salute altalenanti di Yoshihiro Togashi, l'autore che si sta occupando della serie.

Date le sue condizioni di salute, Togashi teme che in futuro potrebbe non terminare la sua creazione, motivo per cui ha rivelato i possibili finali di Hunter x Hunter: uno di questi, in particolare, sarebbe da considerare la vera conclusione del manga qualora l'autore passasse a miglior vita. Nonostante le sfide legate alla regolarità delle pubblicazioni, Togashi è riuscito a creare una storia coinvolgente e dei personaggi unici e carismatici. La cosplayer miuu_coss ha omaggiato l'antagonista della serie con una rivisitazione a dir poco sorprendente.

In questo cosplay di Hisoka di Hunter x Hunter, il prestigiatore è ritratto con le sue carte da gioco. Riflessivo e ingannevole, si trasforma in un vortice di follia quando si trova di fronte a degli avversari che riescono a entusiasmarlo in combattimento. Quando ciò accade, i suoi occhi solitamente socchiusi si spalancano in modo inquietante.

Hisoka si dimostra un antagonista misterioso, ma dimostra avere una natura capricciosa e bugiarda. Ricordate quante volte è cambiato l'aspetto di Hisoka in Hunter x Hunter? È stato il personaggio con più redesign durante la serie: da un bizzarro pagliaccio, infatti, Hisoka è stato trasformato in un personaggio dalle fattezze decisamente più "umane".