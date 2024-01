Hunter x Hunter, un cosplay del prestigiatore Hisoka al femminile

Era il 1988 quando debuttò Hunter x Hunter, quello che in futuro sarebbe stato il capolavoro del leggendario Yoshihiro Togashi. Ad oggi, Hunter x Hunter è ancora uno dei migliori shonen in circolazione, fonte d'ispirazione per i manga più recenti e opera emozionante e coinvolgente come un tempo per i lettori.

Il cammino editoriale dell'opera è stato segnato da alti e bassi, principalmente a causa delle condizioni di salute altalenanti di Yoshihiro Togashi. Queste problematiche condizioni l'hanno portato a scrivere un finale per Hunter x Hunter da considerare il vero epilogo della serie nel momento in cui passerà a miglior vita. I fan sperano con tutto il loro cuore che il fumettista riesca a completare la sua opera, riuscendo a donarle la conclusione che desidera darle. Per adesso, possiamo osservare questa rivisitazione unica della cosplayer crybabycosplay_.

In questo cosplay di Hisoka da Hunter x Hunter, il mago prestigiatore è immaginato nella sua controparte al femminile. Sadico e crudele, questo antagonista dimostra di essere riflessivo e risoluto. Tuttavia, solo pochi avversari riescono davvero ad entusiasmarlo in battaglia, motivo per cui agisce con leggerezza e nonchalance.

Hisoka si presenta come un antagonista misterioso, ma rivela un carattere capriccioso e immaturo. Ciò che spicca della sua personalità è la sua capacità nell'elaborare in breve tempo strategie di combattimento, rendendolo un avversario temibile. Sapevate che la storia di Hunter x Hunter sarebbe dovuta essere diversa? Le idee di Togashi sono state cambiate all'ultimo minuto con l'aiuto degli editor del manga.