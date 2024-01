Hunter x Hunter, quale sarà il destino del Nen di Gon?

Acclamato da molti appassionati di shonen come uno dei migliori power system, il Nen di Hunter x Hunter è senza ombra di dubbio uno degli elementi più interessanti e affascinanti dell’universo di Togashi, e, proprio per questo, molti fan sono preoccupati di quanto accaduto al protagonista durante la saga delle Formichimere.

Nelle battute finali della saga in questione Gon, infatti, decise di stipulare un contratto Nen per attingere ad abbastanza potere per uccidere Neferpitou, una delle guardie di Meruem, sovrano delle Formichimere. In quell’occasione Gon riuscì effettivamente a uccidere l’avversario, ma sacrificò il suo potenziale futuro. Era consapevole della scelta che stava facendo, ed era disposto a qualsiasi tipo di sacrificio, persino la morte, per disintegrare Neferpitou.

Spingendo il suo corpo oltre ogni limite, Gon rimase gravemente ferito e fu solo grazie all’intervento di Alluka che riuscì a riprendersi. Tuttavia, da allora, non sembra essere in grado di usare il proprio nen. Dopo aver scoperto di non riuscire più a percepire la propria aura ed energia vitale, Gon rivolse le sue preoccupazioni a suo padre Ging, uno dei migliori Hunter del mondo. Ging rifiutò immediatamente l’idea che suo figlio non avesse più alcun nen, dato che questo è onnipresente in tutte le forme di vita.

Piuttosto consigliò a Gon di concentrarsi su cosa vuole veramente dalla sua vita, ora che è tornato alla normalità. Gon torna sull’isola Balena, riabbracciando sua zia, e riprendendo gli studi lasciati da oltre un anno. Questa libertà ritrovata da parte del protagonista lo ha però portato lontano dai suoi compagni e amici, ma appare improbabile che la storia di Gon Freecss sia destinata a finire in questo modo.

Dopotutto, Gon è riuscito a usare e sviluppare il proprio Nen grazie all’intervento esterno del maestro Wing durante la saga dell’Arena Celeste. Molti fan sono quindi convinti che possa riottenere accesso a quei poteri allenandosi duramente ogni giorno, come faceva Zushi, e tornare così a svolgere un ruolo centrale nella storia, anche se il suo obiettivo iniziale, incontrare suo padre, l’ha ormai raggiunto da tempo.

In attesa di scoprire come, e se, continuerà la storia di Gon Freecss, ecco i 5 migliori utilizzatori di Nen, e vi lasciamo all’idea originale di Togashi sull’evoluzione di Hunter x Hunter.