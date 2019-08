Hunter X Hunter: diamo uno sguardo ai nuovi Nendoroid di Kurapika e Chrollo

Il manga di Hunter X Hunter è pieno di personaggi interessanti e carismatici le cui storyline hanno appassionato i numerosi lettori che hanno approcciato l'opera. La battaglia personale di Kurapika contro la Brigata Fantasma e il suo capo, Chrollo, è uno dei leitmotiv della serie, e proprio a questi due personaggi sono dedicati dei nuovi Nendoroid.

Grazie all'utente Twitter User Freeing_figure0, che ha condiviso in anteprima i due modellini sul suo profilo, possiamo dargli uno sguardo in anticipo. I due pezzi da collezione sono prodotti dalla Goodsmile e sembrano di ottima fattura. Le espressioni sono di buona fattura e comunicano piuttosto bene la personalità dei due personaggi: da una parte la freddezza spietata di Chrollo, dall'altra le due facce della medaglia di Kurapika, una persona amabile quando non pensa al suo passato e una furia omicida nel momento in cui se ne ricorda.

Per realizzare il suo obiettivo di sterminare la Brigata Fantasma, Kurapika partirà in viaggio con Gon, Killua e Leorio all'inizio dell'avventura. Sulle prime i tre non vanno molto d'accordo, ma nel corso dell'esame di Hunter il loro legame si solidifica a tal punto che si aiuteranno a vicenda per far si che tutti ne escano illesi e riescano a conquistare la licenza.

E' in occasione di questo evento che facciamo la conoscenza di Hisoka, il quale sarà fondamentale per lo scopo di Kurapika.

Recentemente si è mostrato in alcune immagini anche il Nendoroid di Killua. Per quanto riguarda il ritorno del manga di Togashi, in questo articolo facciamo il punto della situazione.