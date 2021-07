Hunter x Hunter: il disperato tentativo della community per far tornare la serie

L'obiettivo iniziale, seppure scherzoso, era convincere Togashi e gli editor a riprendere la serializzazione della storia di Gon e degli altri Hunter. Una falsa speranza stroncata immediatamente dalle centinaia di commenti e risposte ricevute, che hanno reso effettivamente trend la serie su Twitter, come potete vedere nei post riportati in calce. Naturalmente non ci sono state reazioni da parte di Togashi , di Weekly Shonen Jump o della casa editrice Shueisha.

Ciclicamente emerge in rete una discussione riguardante la stravaganza del titolo usato da Togashi per la serie, e stavolta la discussione inerente alla pronuncia di Hunter x Hunter , è stata usata dall'utente @Hhrfgghhh per far diventare trend, ancora una volta, il franchise. Se spesso la community si interroga sul significato della X presente nel titolo , la frequenza con cui l'hashtag della serie diventa trend sui social è maggiore, come hanno fatto prontamente notare diversi utenti nelle risposte al post provocatorio.

If yall make hunter hunter trend ONE MORE TIME and it aint the manga returning ima flip out lmaooooo https://t.co/ZHeYU5Yx87 — DaenerysIsStillMyQueen (@Hhrfgghhh) July 25, 2021

Can we not make Hunter x Hunter trend?? Got my hopes up that the manga was coming back! — Bard the Gamer (@BardPlaysGames) July 25, 2021

Stop making Hunter Hunter trend if it ain’t coming back 😔 — Sukuna ♨️ (@OriginalSenku) July 26, 2021

Every time hunter hunter trends and it’s not an anime return or manga haitus news i die a little bit — Sisyphus (@DirtyDan_UwU) July 25, 2021

i swear every single time hxh trends on here it’s always the mfs saying is it pronounced hunter hunter or hunter x hunter and i’m tired — mcbanan (@asukasXD) July 26, 2021