Hunter x Hunter: Il doloroso commento di Togashi nel volume 37

Yoshihiro Togashi è da tanti anni all'interno dell'industria manga, un veterano che purtroppo non è ancora riuscito a finire Hunter x Hunter viste le precarie condizioni di salute che lo hanno portato nel tempo a prendersi sempre più pause dalla serializzazione.

Il risultato è che i progressi di Hunter x Hunter procedono lentamente tanto che la trama stenta a tirare avanti proprio a causa dell'incredibile mole di contenuti introdotti dal sensei per la Saga del Continente Oscuro. Ad ogni modo, il maestro è tornato a lavoro e per il momento sta proseguendo nella stesura del suo gioiellino con il volume 37 pronto alla pubblicazione.

Dalle prime informazioni sul nuovo tankobon spicca sicuramente il commento che Togashi che ha aggiunto all'ultima pagina e che sembra rivelare uno dei motivi per il quale, dopo il capitolo 390, ha deciso di tornare in pausa. Le poche parole in questione, dunque, qui seguono: "Da sempre, non finisce mai. Alla fine il lavoro ha chiamato. Mi sono arreso quindi la produzione termina qui."

Ovviamente l'ultima frase fa riferimento al capitolo 390, dunque al precedente tankobon, ma che ci permette di intuire quanta fatica colpisce il sensei nel lavorare al suo manga. In ogni caso, è ancora presto per immaginare quando il manga terminerà davvero il suo corso, diteci però cosa ne pensate con un commento qua sotto.