Hunter X Hunter: dopo una lunga pausa il manga è tornato. Ecco le reazioni dei fan

Il nuovo capitolo di Hunter X Hunter uscito recentemente ha riportato alla luce la serie del mangaka Yoshihiro Togashi. Il capitolo 381 ributta i fan del manga dritti nell’arco narrativo del “Dark Continent”.

Dopo un lunghissima pausa, basti pensare che il numero precedente, il 380°, uscì il 2 aprile 2018, i fan si potrebbero trovare un tantino destabilizzati nell’approcciarsi alle nuove tavole con quella densa scrittura che contraddistingue il mangaka. Una volta che ci si è immersi però, nient’altro vi è da fare sennonché continuare a leggere, pagina dopo pagina.



I fan su Reddit si sono dimostrati a dir poco entusiasti dal ritorno di Hunter X Hunter. Ecco di seguito alcuni esempi:

“Leggere questo capitolo mi ha ricordato il numero esagerato di personaggi presenti in questo arco narrativo. Sono perso e lo adoro”.

“È fantastico che Togashi abbia l’opportunità di spaziare ancora con i suoi design raccapriccianti dei mostri, con tutte quelle bestie di nen che girano intorno alla nave. Mi ricorda Level E (un altro manga del maestro formato da 3 tankobon, uscito sulle rivista Weekly Sonen Jump tra il 1995 e il 1997)”. Il post continua poi con: “GIURO SU DIO, TOGASHI, NON TI AZZARDARE AD UCCIDERE FUGETSU”.

Togashi Yoshihiro, mangaka particolarmente famoso per le sue lunghe pause, è l’autore del famosissimo manga “Hunter x Hunter”, in serializzazione dal 1998 sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il manga in Italia è edito da Panini Comics – Planet Manga. Il 35° volume in Italia è attualmente disponibile.

Lo sapevate che l’editor di Hunter X Hunter, qualche tempo fa, parlando del nuovo capitolo disse che, leggendolo, si mise quasi a piangere dall’emozione?

Come vi è sembrato, quindi, il nuovo capitolo?