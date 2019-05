Hunter x Hunter: due meravigliose fan art raffigurano Killua e Kurapika

Una delle serie più importanti e apprezzate è sicuramente Hunter x Hunter. Nonostante la saltuarietà della pubblicazione, dovuta ai problemi di salute dell'autore Yoshihiro Togashi, la serie gode di grande successo e di recente ha superato i 73 milioni di copie in tutto il mondo. Va da sé che il fandom della serie è molto attivo.

Di conseguenza a questo vengono spesso realizzate meravigliosi cosplay e fan art, come quelle che potete trovare in calco alla notizia. Infatti, tra le fila di fan sono presenti bravissimi artisti, come l'utente @huangdanlan, che ha pubblicato due meravigliose illustrazioni raffiguranti due dei protagonisti della serie, Killua e Kurapika.

Il membro della più rinomata famiglia di assassini del mondo, gli Zoldyck e l'ultimo esponente del clan dei Kurta sono disegnati dall'artista con uno stile meraviglioso. Il tratto e i colori sono delicati e nonostante i tratti dei personaggi siano stati in qualche modo reinterpretati secondo il suo stile, non risultano snaturati e sono anzi perfettamente riconoscibili. Le due fan art, non per altro, sono state apprezzate dalla community e condivise su Reddit.

Non molti si ricordano che alcuni anni fa, il creatore della serie Tokyo Ghoul, Sui Ishida, ha realizzato uno spin-off di Hunter x Hunter su Hisoka, uno dei personaggi più interessanti del mondo della serie di Togashi.