Hunter x Hunter: Dynit annuncia una nuova, eslusiva edizione home video

Il mese di novembre 2022 segnerà il grande ritorno dell'opera di culto di Yoshihiro Togashi. Non solo la serie manga di Hunter x Hunter vedrà la pubblicazione del Volume 37 dopo diversi anni di assenza, ma ci sarà anche una novità speciale firmata Dynit in arrivo per il pubblico italiano.

Dal 2 novembre, con Dynit ricomincia il viaggio tra terre selvagge e luoghi inesplorati per diventare un Hunter professionista. Hunter x Hunter arriva in una prestigiosa edizione home video in Blu-ray Disc e DVD che include numerosi contenuti speciali. In quest'uscita dedicata ai collezionisti troveremo un booklet da 32 pagine, una replica in PVC della licenza da Hunter, una card da collezione, sigle di testa e coda senza crediti e sigla di testa versione con testo.

Le caratteristiche video e sonore della versione Blu-ray vantano una risoluzione in 1080p e 29,98 fps e audio italiano dts-HD Master Audio 2.0. Per chi vuole vivere l'esperienza originale è anche disponibile il doppiaggio originale giapponese con sottotitoli in italiano.

Tratto dal manga di Yoshihiro Togashi, l'anime di Hunter x Hunter (2011) è diretto da Kazuhiro Furuhashi presso lo studio d'animazione Madhouse. Hunter x Hunter è anche su Netflix. Ecco le voci del cast vocale italiano: