Hunter x Hunter: l'eccezionale forza di Gon adulto contro Pitou in questa statua da 700€

Ci sono tante scene epiche tratte dal mondo degli anime. Ormai sempre più in crescita, sono diversi i prodotti in grado di emozionare un gran numero di persone. Certe scene di questo calibro arrivano anche da Hunter x Hunter, lo storico manga di Yoshihiro Togashi in corso dal 1998 su Weekly Shonen Jump e che è diventato più volte un anime.

Con diverse serie e OAV all'attivo, Hunter x Hunter ha raccontato la storia di Gon, un giovane ragazzo abbandonato dal padre e che vuole capire come mai il genitore abbia trovato così tanta voglia di continuare il mestiere di hunter, a costo di abbandonare la famiglia. Dal primo esame per diventare hunter alle ultime missioni ne è passata di acqua sotto i ponti, con le fasi difficili che sono state tante, in particolar modo durante la durissima saga delle Formichimere.

Qui Gon ha sofferto tantissimo, dovendo assistere alla brutta fine che ha fatto il suo mentore Kaito. La rabbia scatenata e il patto generato con il nen ha causato la crescita di Gon, facendogli sbloccare tutto il potenziale che invece avrebbe ottenuto soltanto nel corso di anni e anni di allenamento. Ciò gli ha permesso di affrontare a viso aperto Neferpitou, uno dei tre sottoposti del re delle Formichimere, Meruem.

E da qui si genera questa statuetta di Gon che colpisce Pitou in uno dei momenti più carichi di rabbia del manga e anime di Hunter x Hunter, quando il protagonista usa il suo Janken alla massima potenza, facendo stramazzare al suolo l'avversario con un solo colpo. Hunter Fan Studio ha realizzato questa statuetta in due versioni, una da 395€ classica e una versione EX da ben 670€. Insomma, la forza di Gon riesce a sconvolgere anche in questa versione fisica.