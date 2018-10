Hunter x Hunter: ecco gli spoiler del capitolo 386 di prossima uscita!

Cosa succederà nel capitolo che sta per essere pubblicato del manga di Hunter x Hunter? Scopriamolo grazie alle anticipazioni spuntate su Twitter e relative agli avvenimenti a cui assisteremo nel corso del numero 386 della serie, quando la guerra tra i principi sta entrando nel vivo, restringendo la cerchia degli eredi al trono.

Per tutti coloro che sono ansiosi di sapere come proseguirà la guerra fratricida tra i principi di Kakin nel prossimo numero del manga, creato da Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, ecco la traduzione degli spoiler apparsi sul profilo Twitter di SP Manga:

"La faccia di Theta è tornata alla normalità. Sarukov ispeziona la camera, ma non ci sono tracce di un colpo d'arma da fuoco, quindi Theta non ha sparato a Tserriednich.

Melody è stata imprigionata. L'uomo che sta interrogando Melody ha una ipotesi in mente riguardo quello che è accaduto. Secondo lui, ci sono numerosi principi che vogliono invitare Melody per sentire direttamente la sua performance. "C'è la possibilità che tra di loro ci sia chi sta pensando la stessa identica cosa che penso io". Melody capisce che lui l'ha imprigionata per proteggerla da questi pericolosissimi principi. Melody dice grazie e decide di usare questo tempo per pensare alla sua prossima mossa.

Stanza 1009:

Loro controllano le onde celebrali del soldato privato che è collassato quando Halken ha usato la sua abilità. Scoprono così che il corpo era in uno stato di sonno. Halken pensa che questa abilità risvegliata sarà ciò che lo porterà al trionfo finale, e passa poi a discutere di un'ipotesi con i suoi subordinati. Sumidori si propone per testare tale ipotesi.

Stanza 1014:

L'allenamento di Kurapika passa al passo successivo e comincia con la divinazione dell'acqua. Kurapika agisce per primo per portare un esempio e spiega che il suo è un tipo di Nen legato alla specializzazione. Dato che rivelare il proprio tipo Nen all'avversario è un vantaggio indiscutibile, gli allievi faranno la divinazione dell'acqua in una stanza differente, con presenti solo Bill e Kurapika. Alcuni protestano, ma Kurapika ribatte dicendo che è loro diritto, dato che sono loro a tenere l'allenamento e, come ricompensa, sono autorizzati a conoscere il loro tipo di Nen. Ma se qualcuno ha ancora dei dubbi, nessuno lo obbliga a restare oltre. Hyuriko dice che aver scoperto il tipo di Nen di Kurapika è una cosa importante, e chiede a Babimaina se sia il caso discambiarsi di posto con Rihan. L'altro risponde che il tipo di Nen di Rihan è più confacente alle situazioni coinvolgenti bestie di Nen.

Stanza 1004:

Sarukov continua l'allenamento con Tserriednich. I due si stanno allenando per aumentare la velocità di Tserriednich con il suo Zetsu. Stanno misurando il tempo.

Tserriednich: "In ogni caso, sono sorpreso del mio recente stravolgimento di cuore. Non credi che le ragazze con due facce (doppiogiochiste) siano carine?"

Hunter x Hunter 386 sta per essere pubblicato, non ci resta che attendere.