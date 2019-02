Hunter x Hunter: ecco la statua Meruem vs Netero di Figurama Collectors

Lo scontro tra Meruem e Netero è tra i più bei duelli mai apparsi tra le pagine di Hunter x Hunter. Il re delle Formichimere e il presidente dell'Associazione Hunter hanno entrambi dato il massimo durante la loro sfida, e Figurama Collecetors ha da poco annunciato la statua che omaggerà questo epico scontro finale.

Direttamente dalla sua pagina Facebook, Figurama Collecotrs ha annunciato la statua (o diorama) dedicata all'intenso duello tra Meruem, il re delle Formichimere, e Netero, l'ormai defunto ex presidente dell'Associazione Hunter.

La bellissima statua, che potete ammirare in tutto il suo splendore nell'immagine in calce alla notizia, sarà un pezzo a tiratura limitata a sole 800 copie, e il prezzo non è dei più abbordabili: per poter mettere le mani su questo magnifico pezzo da collezione dovrete infatti sborsare la "modica" cifra di 835 dollari (circa 729 euro al cambio attuale). Di seguito la descrizione dell'opera:

"La statua, che fa parte dell collezione Elite Fandom Statue!, ritrae il cataclismatico duello tra Meruem e Netero: Il campo di battaglia, alto 76,2 cm (30 pollici), è una nuvola di detriti che esplode sotto il potentissimo attacco di Netero, rivelando una tavola Gungi, uno degli oggetti più simbolici del climax emozionale della saga delle Formichimere, vera propria connessione emozionale tra Meruem e Komugi.

In scala 1/6, l'opera appare visivamente complessa, e si estende su un enorme diorama di 76,2 cm x 69,9 cm (30 pollici x 27,5 pollici) che supera la maggior parte delle statue in scala 1/4. Completando uno schema di colori stratificato e realistico, le braccia del Bodhisattva di Netero sono rifinite con una vernice dorata antica e punte traslucide che trasmettono tutta la velocità dei suoi colpi.

Un'espressione alternativa consente ai collezionisti di raffigurare il maestro di Nen con gli occhi chiusi mentre si concentra sugli attacchi di Meruem. Il tocco finale è una base dorata con dettagli in ferro battuto, circondata dai nomi "Netero" e "Meruem" incisi nell'alfabeto di Hunter x Hunter, accuratamente tradotto dal loro kanji originale."

Come detto, la statua sarà limitata a soli 800 pezzi, e con l'acquisto verrà fornito anche un certificato di autenticità firmato a mano dal CEO di Figurama Collectors Shanab e dallo scultore Keita Okada; un dipinto a mano con colorazione premium di Three Eyes Studio; 2 teste intercambiabili per Netero; un concept art di Jarold Sng.

Il manga di Hunter x Hunter è per ora in pausa e non ci sono ancora notizie riguardanti una data di ritorno, nell'attesa, potete ammirare questa straordinaria opera d'arte.