Hunter x Hunter: l'enigmatico Chrollo Lucifer nell'ultimo cosplay di ayatokiss

Nonostante una serializzazione estremamente irregolare, Hunter x Hunter continua ad essere uno dei capisaldi di Weekly Shonen Jump sia in termini di vendite che di popolarità. Sulla carta, infatti, il gioiellino di Yoshihiro Togashi è uno dei pochi veterani rimasti ancora tra le pagine del settimanale di Shueisha.

A distanza di oltre 1000 giorni dall'ultimo numero uscito su rivista, il futuro di Hunter x Hunter non è mai stato così incerto dal momento che il manga è nel pieno della sua più lunga pausa. La storia è molto lontana dal finale e l'autore deve rispondere a così tante domande che è impossibile una risoluzione degli eventi in pochi capitoli. Ad ogni modo, attualmente nessuna novità è emersa su un possibile ritorno del manga ma vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità in merito alla faccenda.

A tal proposito, recentemente l'artista ayatokiss, che vanta quasi 13 mila seguaci su Instagram, ha dedicato la sua ultima interpretazione personale al leader del "Ragno", Chrollo Lucifer. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan, merito soprattutto di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

