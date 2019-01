Hunter x Hunter, un fan immagina la serie ambientata a Morio-cho

Hunter x Hunter è attualmente in pausa dopo dieci capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump negli ultimi mesi del 2018.

Di contorno ci sono tantissimi personaggi principalmente provenienti da uno degli ultimi archi narrativi di Hunter x Hunter , quello delle formichimere, come Palm Siberia e la sua fitta coltre di capelli a sinistra, e il duo composto da Knuckle Bine e Shoot McMahon, che rimpiazza il protagonista Josuke Higashikata e il suo amico Okuyasu Nijimura, sulla destra. Proprio Knuckle e Josuke conservano una notevole somiglianza, specialmente grazie all'acconciatura pompadour molto in voga tra i teppisti giapponesi negli anni '80 e '90.

Alderion_al ha condiviso sul proprio account Twitter un'illustrazione che vede Gon e altri personaggi di Hunter x Hunter immersi nella caratteristica Morio-cho di Le bizzarre avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable. Nell'immagine che potete trovare in calce, vediamo Gon prendere i panni di Koichi Hirose, mentre al suo fianco c'è Kaito nei panni di Jotaro Kujo.

