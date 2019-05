Hunter x Hunter: un fan realizza delle scarpe ispirate al personaggio di Gon

Il manga di Hunter x Hunter è ormai in pausa da diversi mesi, e le notizie di un suo ritorno non sono ancora pervenute. Tuttavia la popolarità dell'opera resta sempre altisonante, come dimostrano le recenti action figure dedicate ai personaggi di Gon e Pitou.

La celebrità del manga non viene dimostrata solamente con prodotti ufficiali, ma anche attraverso gli omaggi dei fan, che esprimono il loro sentimento verso l'opera tramite fan art e invenzioni di grande estro creativo. A questa seconda categoria appartiene la creazione di oggi, realizzata dall'utente Reddit MrStealUrMemes, il quale si è divertito nel riprodurre un paio di scarpe personalizzate con delle immagini del protagonista Gon.

Le scarpe sono tappezzate con i momenti più iconici che ritraggono Gon in azione, dato che il fan sembra nutrire molta simpatia per il giovane ragazzo. Gon, infatti, è sempre stato un personaggio dal grande carisma - seppur molto giovane - differenziandosi da tutti gli altri eroi del panorama shonen, dal momento che non presenta un carattere lineare come i vari Goku, Rufy, Midoriya, ma anzi nel corso della serie lo vedremo mosso da sentimenti tutt'altro che puri per raggiungere i suoi scopi.

Essendo un personaggio molto atipico appare anche più verosimile allo spettatore, che si può ritrovare nell'immedesimazione di un personaggio imperfetto e dominato da emozioni contrastanti, proprio come lui. Ma oltre a Gon, tutto il mondo di Hunter X Hunter presenta un'ambivalenza che lo rende di fatto unico.

Che ne pensate di queste scarpe? Le indossereste mai per strada?