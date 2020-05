Hunter X Hunter: un fan si cimenta in un sorprendente dipinto di Gon

Nonostante la pubblicazione di Hunter X Hunter sia ormai in stallo da diverso tempo, il manga può contare su una vasta schiera di appassionati che continuano, tra di loro, a mantenere viva l'opera di Yoishiro Togashi.

Un appassionato, all'interno della board di reddit, ha postato un breve filmato in stop motion in cui realizza uno stupendo dipinto del giovane protagonista di Hunter X Hunter, Gon. L'artista ha dimostrato una destrezza invidiabile nella realizzazione di questa piccola opera d'arte, e non a caso nella sezione commenti ha ricevuto numerosi elogi per le sue abilità artistiche.

Solamente due giorni fa, Gon ha festeggiato il suo compleanno. Il personaggio ha subito un evoluzione dirompente nel corso della serie, abbandonando piuttosto velocemente la sua parvenza innocente per rivelare delle sfumature inedite del suo carattere, manifestatesi soprattutto nell'arco narrativo delle Chimere.

D'altro canto, si tratta di una caratteristica comune anche al resto delle personalità dell'universo narrativo coniato da Togashi. Ognuna di esse possiede una natura variopinta, che si svela man mano che l'autore procede nel racconto. Hunter X Hunter, senza dubbio, possiede alcuni dei personaggi più intriganti e ben scritti del panorama shonen, e Gon - a nostro parere - è uno di loro.

Voi che ne pensate, siete dello stesso parere? Fateci sapere il vostro punto di vista nella sezione commenti. Sapevate che, prima di iniziare Hunter X Hunter, Togashi disegnò un doujinshi incentrato su Pikachu?

