Hunter x Hunter, i film Phantom Rouge e The Last Mission sono su Prime Video

Ora che la serializzazione della serie manga di Hunter x Hunter è finalmente ripresa, migliaia di appassionati si stanno avvicinando all'opera firmata dal maestro Yoshihiro Togashi. Un buon modo per cominciare a conoscere l'avventura di Gon è quella di guardare l'anime, nonché le pellicole che sono ora disponibili su Prime Video.

Sulla piattaforma streaming di Amazon sono arrivati i due lungometraggi di Hunter x Hunter prodotti nel 2013 dallo studio Madhouse, responsabile della seconda serie anime della saga. Hunter x Hunter: Phantom Rouge e Hujnter x Hunter: The Last Mission sono su Prime Video anche in lingua italiana. Vi ricordiamo che su Prime Video è disponibile anche la serie anime di Hunter x Hunter.

Hunter x Hunter: Phantom Rouge è il primo film anime della serie e racconta una storia inedita nel manga. Gon e Killua si trovano su un dirigibile per raggiungere gli amici Leorio e Kurapika, i quali hanno trovato informazioni sul Clan Karuta. L'obiettivo della squadra è incontrare Omokage, ex numero 4 della Brigata Fantasma.

Hunter x Hunter: The Last Mission è il secondo e al momento ultimo film della serie. Decenni prima che Gon partisse per affrontare l'esame degli Hunter, Isaac Netero sconfisse un nemico chiamato Jed. Tornati al presente, Gon, Killua, Leorio e Kurapika devono affrontare proprio Jed. Se invece state seguendo il manga, Hunter x Hunter 399 debutterà presto su MangaPlus.