Hunter x Hunter, il finale rivelato da Togashi fa discutere moltissimo

E' da anni che i fan seguono Hunter x Hunter, il popolare manga di Yoshihiro Togashi. A causa delle sue condizioni di salute, l'autore ha rivelato al pubblico che potrebbe non riuscire a terminare la sua opera e ha reso pubblico uno scenario "da considerare il finale di serie". Ma qual è stata la reazione dei fan?

Per chi se lo fosse perso qui abbiamo riportato il finale del manga di Hunter x Hunter nel caso Yoshihiro Togashi dovesse venire a mancare prima di completare la serie. In sintesi, l'autore descrive uno scenario in cui Gon e sua moglie Noko vivono una vita tranquilla assieme alla famiglia che hanno formato insieme. Una delle nipoti di Gon, in particolare, è una grande appassionata di pesca e non intende seguire l'esempio del nonno: non vuole avere niente a che fare con la caccia per non abbandonare mai le persone che ama.

Questo finale è piuttosto sereno, ma Togashi ha specificato che non intende rendere questo il reale epilogo di Hunter x Hunter. I fan sperano vivamente di non dover ricevere questo scenario come conclusione. Sui social moltissimi utenti hanno esternato la loro tristezza nell'immaginare il sensei lasciarci prima del previsto:

"Mi spezza il cuore il fatto che il declino della salute di Yoshihiro Togashi lo abbia portato a creare un finale di emergenza per Hunter × Hunter, nel caso in cui dovesse morire prima di terminale la serie. Spero che riesca a scrivere l'epilogo che desidera. La sua salute aveva compromesso il finale di Yu Yu Hakusho." scrive un utente su X, il vecchio Twitter. In calce alla notizia trovate tutte le reazioni dei fan.

