Hunter x Hunter: la folgorante energia di Killua nella statua di PG Studio

Killua Zoldick di Hunter x Hunter si è immediatamente distinto per le proprie abilità durante l’esame per diventare Hunter, e col tempo, al fianco dell’amico Gon , ha intrapreso un percorso di miglioramento e potenziamento giungendo a padroneggiare il proprio Nen trasformandolo in scariche elettriche, come mostra una nuova statua da collezione.

L’appartenenza alla famiglia di assassini Zoldick, e l’infanzia trascorsa apprendendo tecniche per uccidere qualunque tipo di avversario, hanno formato Killua in maniera terribile, rendendolo un combattente agile, letale, e addirittura brutale in alcune circostanze, come dimostra proprio durante l’esame contro il criminale Johness, lasciando compagni e lettori di stucco.

Killua raggiunge però il suo vero potenziale quando inizia ad apprendere il Nen seguendo gli insegnamenti del maestro Wing durante l’arco dell’Arena Celeste, e di Biscuit durante l’arco di Greed Island. Scoperta l’appartenenza dal gruppo Trasformazione, Killua si allenerà duramente arrivando a manifestare la propria energia sotto forma di scariche elettriche e saette, e ampliando le sue tecniche grazie anche all’ausilio del suo inseparabile yo-yo.

Questa peculiarità elementale del nen di Killua è stata rappresentata dagli artisti di PG Studio in una nuova figure da collezione, di cui trovate un’immagine promozionale in fondo alla pagina. Alta 23 centimetri, la statua presenta Killua con uno sguardo deciso mentre si avvicina al nemico e libera la sua aura folgorante e si prepara a scatenare un attacco elettrico col suo yo-yo.

La scena sembra ripresa dal suo scontro con la formichimera Youpi, dove si rivela anche estremamente veloce. In arrivo nel corso del 2024, la figure di Killua è già prenotabile al prezzo di 155 euro. In conclusione, ecco come doveva andare la storia di Hunter x Hunter secondo l’idea originale, e vi lasciamo scoprire quali sono le tecniche nen preferite da Togashi.