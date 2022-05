Hunter x Hunter: nuovi Funko Pop in arrivo, ecco quattro personaggi - Aggiornata

Mentre in Giappone è ancora tutto in pausa, da qualche mese è possibile vedere Hunter x Hunter in italiano e completo su Amazon Prime Video. La nuova serie del 2011 ha adattato tutta la storia fino al volume 32 e pertanto c'è già un primo punto di chiusura per il pubblico. Questo vuol dire che il franchise attira ancora interesse.

In attesa che Togashi torni a disegnare Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump, il merchandising continua a muoversi. A Tokyo si preparano per l'esame Hunter mentre, a livello di action figure e pupazzi, sta per arrivare uno speciale Funkoween 2022. In questo evento che viene lanciato a maggio, vengono rivelati nuovi Funko POP. Quest'anno, il primo giorno è stato dedicato a Jujutsu Kaisen, mentre il secondo proprio ad Hunter x Hunter.

Questi nuovi Funko POP vedono Komugi con bastone pronta per la sfida al Gunji e Meruem con tutto il suo piglio da creatura più forte al mondo, Kurapika con gli occhi rossi e la catena che spunta dal dito, e infine c'è la formichimera Neferpitou seduta con le gambe incrociate. È già possibile preordinarli da Entertainment Earth a 40 dollari. In basso è possibile visionare l'immagine con i quattro pupazzetti speciali