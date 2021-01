Hunter x Hunter: Gon affronta Hisoka in uno spettacolare video live action

Dopo circa un mese dalla pubblicazione del primo trailer del nuovo progetto, il canale YouTube RE:ANIME ha pubblicato il video completo che ripropone il grandioso combattimento tra Gon e Hisoka di Hunter x Hunter, visto durante l'arco narrativo della Torre Lotta, dove sia il protagonista che Killua hanno appreso per la prima volta le basi del Nen.

L'obiettivo iniziale era quello di fare un corto dedicato al personaggio di Gon, e nonostante questa idea abbia sorpreso, e allo stesso tempo, preoccupato molti appassionati della serie di Yoshihiro Togashi, il risultato finale è stato accolto molto bene, sia per la bravura degli attori Jackie Tran e Yoshi Sudarso, quest'ultimo in particolare vista la capacità di rappresentare un personaggio come Hisoka, sia per la realizzazione di alcuni effettivi visivi, tra cui le tecniche Nen.

Lo scontro che gli autori hanno scelto di rappresentare è uno dei più intensi e probabilmente più incisivi sulla crescita di Gon, il cui obiettivo è quello di riuscire a colpire almeno una volta l'abile Hisoka, uno degli Hunter che hanno sostenuto con lui l'esame durante il primo grande arco narrativo della serie, nonché anche membro della Brigata Fantasma.

Ricordiamo che l'anime di Hunter x Hunter continua a crescere, e vi lasciamo ad un inquietante cosplay femminile dedicato a Hisoka.