Hunter x Hunter, Gon, Deku e tanti altri come i Beatles nell'ultimo crossover ufficiale

Nonostante la ripresa di Hunter x Hunter sia un costante mistero, la grande celebrità dell'opera che continua a fornirle enormi incassi ad ogni uscita ha permesso al all'opera di Yoshihiro Togashi di continuare a far parlare di sé con costanti promozioni ufficiali.

L'ultima di queste è un vero e proprio colpo di genio, uno straordinario crossover con la copertina del famosissimo album musicale dei Beatles. A riprova della grande vena citazionistica che la casa di Shuieisha riesce a raggiungere nei suoi poster promozionali, Gon, Deku e tanti altri protagonisti di punta di casa Shonen Jump, tra cui stranamente è assente Rufy, sfilano tra le strisce pedonali di una strada indossando completi ad hoc.

Quello che però traspare agli occhi dei più attenti, in realtà, è un altro fattore. I protagonisti mostrati, infatti, sembrano essere quella che nel settore chiamano "la nuova guardia", i nuovi manga di punta della rivista su cui il magazine punta e punterà molto nei prossimi anni, sia in termini di vendite che di successo al pubblico. Vi basti semplicemente pensare alla portata che l'episodio 19 di Demon Slayer ha racimolato tra i fan, complice un pubblico estremamente e sempre più numeroso, così come nel nostro Paese dove l'anime è disponibile sottotitolato in italiano su VVVVID.

All'immagine crossover in questione, che potete ammirare in calce a questa notizia, non è servito molto per diventare virale sul web, complice una grande simpatia che non poteva restare inosservata. E a voi, invece, che ve ne pare dell'illustrazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!