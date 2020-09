Hunter X Hunter: Gon e Hisoka si scontrano in questa splendida statua da oltre 500 euro

Tra le tantissime serie che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a imporsi con forza nell'immaginario di un vastissimo pubblico, figura anche il tanto amato Hunter X Hunter, franchise che fin dal suo arrivo sul mercato ha saputo conquistarsi le attenzione di una ricchissima fanbase.

Nonostante nel corso della sua corsa l'opera abbia finito con il dividere il pubblico in più di un'occasione, sono moltissimi gli utenti - tra lettori e spettatori - che continuano a elogiare la produzione in tutti i modi possibili e immaginabili, come visionabile dagli innumerevoli cosplay e dalle fan art che ancora oggi continuano a popolare i social più famosi.

Il successo ottenuto è tutt'ora assai palpabile e per questo sono molte le compagnie che continuano a realizzare gadget a tema pensati per i collezionisti più accaniti. Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di Oniri Creations, i quali hanno recentemente svelato una splendida statua a tema Hunter X Hunter di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi ma che ora è tornata a mostrarsi con più informazioni e maggiori dettagli. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli e vede Gon e Hisoka intenti a scontrarsi in una battaglia senza esclusione di colpi, un lavoro che mette in mostra anche una dinamicità tutt'altro che scontata, con un risultato finale capace di lasciare senza fiato. Secondo quanto annunciato dalla società, il tutto è già disponibile per i preorder al prezzo di 557 euro (senza contare i costi di spedizione), mentre l'uscita è attualmente fissata al quarto trimestre del 2021.