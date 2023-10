Hunter x Hunter: Gon immerso nella natura in una statua da collezione da 600 euro

Sono passati più di 25 anni dal debutto di Hunter x Hunter, e oggi l’opera che ha consolidato la fama di Togashi continua ad espandersi nonostante le continue interruzioni. Mentre i recenti sviluppi hanno portato maggiori informazioni sui giochi di potere nel Continente Oscuro, lo studio Jomatal ha voluto ricordare l’inizio dell’avventura di Gon.

Presentato come un bambino a proprio agio nella natura, amichevole con gli animali e apparentemente puro e genuino, Gon Freecss decide di lasciare la sua tranquilla vita al fianco della zia Mito per diventare Hunter e incontrare suo padre. In realtà il viaggio e le sfide che si porranno davanti a Gon trasformeranno profondamente il protagonista, rendendolo un personaggio complesso e imprevedibile a causa della sua dubbia bussola morale.

Tuttavia, gli artisti dello studio Jomatal hanno voluto ricordarlo come era inizialmente, andando a ricreare la prima scena in cui appare. Ricoperto di foglie per mimetizzarsi con l’ambiente circostante, e circondato da uccelli, conigli e altri animaletti, Gon viene rappresentato mentre aspetta pazientemente che il signore dello stagno abbocchi. La statua, come potete vedere nelle immagini riportate in calce, appare ben dettagliata, anche per quanto concerne gli animali, e la resa dei rami dell’albero dove si trova Gon.

Alta 42 centimetri, la statua arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, e sarà venduta al prezzo di 575 euro. Cosa ne pensate? Credete che Jomatal abbia fatto un buon lavoro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Intanto, vi lasciamo scoprire qual è stata la pausa più lunga di Togashi, e alle particolarità che rendono Hunter x Hunter uno shonen atipico.