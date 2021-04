Hunter x Hunter: Gon e Killua pronti a scatenarsi in un magnifico tatuaggio

La mancanza di un capitolo di Hunter x Hunter da più di 800 giorni rappresenta un record negativo nel mondo dei manga, e nonostante questa lunga pausa di Togashi, la grande opera continua ad essere profondamente apprezzata e seguita da moltissime persone, come il fan che ha deciso di omaggiare Gon e Killua con un incredibile tatuaggio.

Nel corso della loro avventura Gon e Killua, per quanto provengano da due realtà totalmente diverse, hanno stretto una profonda amicizia grazie alla quale sono riusciti anche a superare delle minacce a dir poco mortali, e ad affermarsi sempre di più nel pericoloso mondo degli Hunter.

Partendo dagli insegnamenti di Wing e alla scalata dei piani dell'Arena Celeste, fino agli sviluppi più recenti, e passando per gli intensi combattimenti dell'arco narrativo delle Formichimere, Gon e Killua sono diventati dei combattenti fenomenali, perfezionando sempre di più la padronanza dei loro Nen e le loro tecniche peculiari. Per omaggiare i due giovani protagonisti un appassionato ha deciso di tatuarsi sul braccio lo spettacolare disegno che potete vedere nel post riportato in calce, condiviso sui social dall'artista @fetatooer. Cosa ne pensate di questo tributo a Gon e Killua? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

