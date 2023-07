Hunter x Hunter: Gon riavrà mai indietro il suo nen?

Prima del gran finale della saga delle Formichimere, una delle saghe più apprezzate dai lettori di Hunter x Hunter, Gon sacrificò il suo potere e le sue capacità nen per riuscire a sconfiggere un avversario altrimenti di gran lunga superiore a lui, Neferpitou. Un gesto coraggioso e rischioso, che potrebbe averlo privato per sempre del suo nen.

Dopo lo scontro il corpo di Gon era visibilmente provato, e nemmeno alcuni tra i migliori esperti di nen riuscirono ad annullare il suo voto. Solo grazie all’intervento diretto di Nanika, essere proveniente dal Continente Oscuro e ospitato dalla sorellina di Killua, Alluka, Gon è riuscito a tornare stabile e in forma, ma ancora senza nen. Chi è appassionato dell’opera di Yoshihiro Togashi sa, però, che il mangaka non è restio a utilizzare l’intervento di magia o altri poteri misteriosi per influenzare la storia, e per questo la domanda sorge spontanea: Gon ha davvero perso il suo Nen?

Per poter rispondere dobbiamo comprendere meglio cosa si intende con Nen e come questo sia influenzato dai contratti e dai voti dell’utilizzatore. Il nen è una tecnica che permette a chi sa gestirla di manipolare la propria energia vitale. Per questo l’utilizzatore può anche decidere di investire la sua energia in un’unica abilità, applicando delle limitazioni da rispettare per garantire più danni o una migliore padronanza di quell’abilità.

A differenza del contratto di Kurapika, il quale aveva promesso di usare la catena della giustizia solo ed esclusivamente contro i membri della Brigata Fantasma, il sacrificio di Gon è stato molto più radicale. Il protagonista ha infatti volontariamente rinunciato al suo nen e messo a rischio la sua vita per uccidere Neferpitou e vendicare così Kite. La decisione di Gon appare irreversibile, anche dagli interventi vani di vari esperti esorcisti di nen.

Tuttavia, dopo essersi ripreso durante l’arco dell’elezione del nuovo presidente, Gon contatta suo padre Ging per parlargli di questa faccenda, e Ging, uno dei migliori Hunter dell’universo ideato da Togashi, è convinto che il figlio non abbia perso il nen, poiché questo permea ogni cosa. È anche vero che Gon non riesce più a manipolare la sua energia vitale, ma secondo alcuni, visto il ritmo accelerato con cui Gon e Killua hanno appreso il nen grazie a Wing, Gon potrebbe sperare un giorno di riavere le sue capacità.

E voi cosa ne pensate?