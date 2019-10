Hunter x Hunter: Gon con lo stile di Adventure Time prende vita in una fan art

Hunter x Hunter è sicuramente una delle serie Giapponesi più apprezzate nel mondo. Specialmente dopo la seconda serie animata andata in onda qualche anno fa, l'opera realizzata da Yoshihiro Togashi ha raggiunto una fama davvero notevole.

Ormai è da un po' di tempo che i fan attendono l'uscita di un sequel, ma a causa dei problemi del mangaka nel portare avanti il manga e dei continui ritardi e interruzioni nella serializzazione, ancora non si sa quando Gon e compagni potranno tornare sul piccolo schermo per dilettare e intrattenere i fan di tutto il mondo.

Nel frattempo c'è chi come David_The_Great, utente di Reddit, si diverte a creare fan art su Hunter x Hunter realizzando i suoi personaggi, in questo caso il protagonista, Gon, con lo stile di un cartone ormai concluso che ha avuto un grande seguito nel nostro paese: Adventure Time. Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, vi è il ragazzo nato dalla matita di Togashi rappresentato con le sembianze dei personaggi che popolano l'ex serie di Cartoon Network. Con gli arti inferiori allungati, il corpo squadrato e quella buffa ed iconica espressione che caratterizza Finn e compagni.

In precedenza vi avevamo mostrato anche un'altra fan art che ritraeva Gon e Killua dopo un timeskip di 5 anni o l'illustrazione di Netero fatta da un appassionato, che non fanno altro che confermare come Hunter x Hunter, al di là di tutti i problemi e della messa in pausa della serie animata, sia ancora tra i pensieri dei fan.