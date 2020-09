Hunter X Hunter: Gon vs Hisoka diventa una magnifica statua da collezione

La serie Hunter x Hunter , creata dal maestro Yoshihiro Togashi, si è da subito affermata come un grande shonen, ricco di dettagli riguardante il mondo degli Hunter, e in cui l'avanzamento nella trama è scandito principalmente dalle situazioni, più o meno pericolose, e dalle relazioni in cui è coinvolto il protagonista, Gon Freecss.

Gon cerca continuamente di superare i propri limiti, incurante anche del fatto che questo potesse avere gravi conseguenze sul suo corpo, come avvenuto nella saga delle Formichimere, e confrontandosi con avversari apparentemente superiori a lui, è ormai riuscito a raggiungere un livello impressionante.

Una delle figure più negative e controverse dell'intera serie è Hisoka Morou, presentato inizialmente come un abile combattente, che non si fa problemi ad uccidere a sangue freddo i suoi avversari, e sempre alla ricerca di scontri degni di questo nome, e che, come scopriremo più in là nella serie, appartiene all'organizzazione criminale chiamata Brigata Fantasma.

Dopo essere diventato un Hunter, Gon si è diretto con Killua verso l'Arena Celeste, per guadagnare qualche soldo e allenarsi contro avversari preparati. Una volta lì, il suo obiettivo principale è diventato riuscire ad arrivare al 200esimo piano per affrontare apertamente Hisoka. Per ricordare l'incredibile scontro tra Gon e Hisoka, l'azienda francese Oniri Creations ha annunciato l'arrivo di una bellissima statua da collezione, di cui potete trovare delle immagini in calce.

