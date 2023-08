Hunter x Hunter: guida ai vari gradi dell'Associazione Hunter

Hunter × Hunter di Yoshihiro Togashi è una delle opere manga più popolari mai pubblicate. Lanciata su Shonen Jump nel 1998, uno dei motivi di questa popolarità è l'approfondita costruzione del mondo della storia, come la Hunter Association, con un sistema di gradi in cui ci si può perdere.

L'Associazione Hunter è l'organizzazione responsabile della concessione delle licenze agli Hunter. Tuttavia, non è facile acquisire questa licenza, poiché essa ha un rigoroso processo di verifica. Per ottenerla, una persona deve sostenere l'esame Hunter, un test notoriamente difficile suddiviso in più fasi che si svolge solo una volta all'anno.

Gli Hunter rappresentano il grado più basso dell'Associazione, essendo semplicemente chiunque abbia sostenuto il test e quindi ottenuto una licenza. Quando ottengono questa licenza, viene loro presentata una carta che offre numerosi vantaggi, tra cui il libero accesso ai servizi pubblici, viaggi senza visto, prestiti agevolati e l’immunità da leggi specifiche. Tuttavia, in cambio, gli Hunter devono seguire una serie di statuti e completare diversi compiti.

Gli Hunter hanno il proprio sistema di classificazione interno, in cui hanno l'opportunità di acquisire tre stelle nel corso della propria carriera. Per ottenere la prima stella è necessario che un Hunter produca risultati eccezionali in un singolo campo. La seconda arriva quando si completano i primi cinque articoli dello Statuto dei cacciatori, ottenendo una posizione ufficiale all'interno dell'Associazione e facendo da mentore a un altro Hunter. Inoltre, questo Hunter mentore deve guadagnare una stella.

Infine, per ottenere una terza stella, l'Hunter deve rispettare i primi sei statuti dell'Hunter e fare cose straordinarie in diversi campi. Per questo motivo, questi ultimi sono molto rari e spesso sviluppano una specializzazione nel tempo.

I Jyuushin sono un grado unico all'interno dell'Associazione e sono nominati direttamente dal presidente, che lo assistono nello svolgimento delle loro funzioni. Il Presidente può conferire loro poteri speciali per aiutarli a svolgere i loro compiti in modo più efficiente.

Il Vice Presidente è sotto il Presidente nella gerarchia e il 10° Statuto di Hunter conferisce al Presidente il diritto di nominare il Vice Presidente.

Il Presidente, chiamato anche Amministratore Delegato, ricopre il ruolo più importante dell'Associazione Hunter e quindi ha molto potere e influenza sulla società Hunter. Così tanta influenza che i presidenti dell'associazione Hunter sono stati visti parlare con vari leader mondiali e con l'Agenzia internazionale per i permessi, dimostrando quanto sia importante il ruolo, anche al di fuori della società Hunter.