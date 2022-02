Hunter x Hunter: il Gungi diventa un vero gioco da tavolo, ecco quando sarà disponibile

Yoshihiro Togashi è riuscito a creare una delle opere più apprezzati degli ultimi due decenni per quanto riguarda il settore del fumetto giapponese, e nonostante la sua pausa di ormai tre anni, Hunter x Hunter continua ad essere seguita e discussa dalla grande community internazionale, rimasta colpita da un recente annuncio.

Universal Music Japan, azienda sussidiaria dell'Universal Music Group, ha infatti confermato la produzione di una riproduzione 1:1 del Gungi, gioco da tavolo strategico apparso nella serie e ideato dall'autore Yoshihiro Togashi. Avente in comune vari aspetti con gli scacchi e soprattutto con il go, il Gunji ha svolto un ruolo secondario, seppur significativo, nella saga della Formichimere, impegnando il Re Meruem.

Come potete vedere dall'immagine promozionale riportata in calce, e dal video in cima, il gioco avviene su un cubo di legno, suddiviso in 81 caselle, rispettando quindi la forma del tavoliere 9x9 usato proprio nel go. La principale differenza con gli altri gioco di questo tipo sta nel sovrapporre le pedine, facendole avanzare progressivamente di livello.

Per chiunque fosse interessato a prendere il prodotto da collezione, va specificato che Universal Music Japan inserirà due set di regole differenti, per iniziare e approfondire le tecniche, e saranno disponibili due versioni del gioco, una standard venduta a circa 40 dollari, e una descritta come "di fascia alta" e venduta a circa 420 dollari.

I pre ordini saranno aperti fino all'8 maggio 2022, e i prodotti inizieranno ad essere spediti nel mese di settembre 2022. Per concludere ricordiamo che Netero ha ricevuto una magnifica statua da 1000 euro, e vi lasciamo ad un'illustrazione dedicata ai protagonisti e Hisoka.