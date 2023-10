Il 13 settembre 1983 faceva il suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump un allora sconosciuto Hokuto no Ken, manga disegnato da Tetsuo Hara e scritto da Buronson che si rivelò poi essere una leggenda del medium. A quarant'anni compiuti da quell'evento storico, diversi autori famosi rendono onore a Ken il Guerriero.

Il quarantesimo anniversario di Ken il Guerriero ha portato all'annuncio di un anime remake di cui al momento non si hanno molte informazioni, se non una prima locandina ufficiale sul progetto. L'anime remake di Hokuto no Ken potrebbe uscire nel 2024, a un anno esatto di distanza da queste settimane. Questo progetto speciale, però, non è l'unico evento celebrativo dell'anniversario dell'opera.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato i disegni degli autori di JoJo e Dragon Ball dedicati a Ken il Guerriero, ma anche l'artwork speciale di Eiichiro Oda per Hokuto no Ken. Ebbene, questi celebri e iconici autori non sono stati gli unici a omaggiare il manga di Buronson e Hara.

All'illustre cerchia di mangaka che si sono adoperati per rendere tributo a Ken il Guerriero ci sono anche Yoshihiro Togashi di Hunter x Hunter e YuYu degli Spettri, e Tsukasa Hojo di City Hunter. Nelle due illustrazioni che trovate in calce all'articolo potete vedere gli splendidi risultati, ossia un Kenshiro disegnato in posa come Gon e Ryo Saeba vestito da Ken.

Questi splendidi artwork sono stati messi in mostra al Mori Arts Center Gallery, una galleria d'arte per il quarantennale di Hokuto no Ken. Dal 7 ottobre al 19 novembre 2023, tra gli oltre 400 disegni si possono ammirare anche quelli di George Morikawa (Hajime no Ippo), Adachi Mitsuru (MIX) e Morita Masanori (Beshari-Gurashi). Qual è tra questi secondo voi il miglior omaggio a Hokuto no Ken? Eccovi dei disegni di Tetsuo Hara per Ken il Guerriero direttamente dalla mostra giapponese.