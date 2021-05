Hunter x Hunter: Hisoka al femminile in un cosplay di Andrasta

Ci sono dei cattivi che diventano iconici anche con poco screentime. Nel caso degli antagonisti di Hunter x Hunter, la loro scarsa apparizione è più dovuta ai ritmi di pubblicazione di Togashi a causa dei mal di schiena che ad altro. Tra le figure che hanno fatto fare incubi notturni ai protagonisti c'è indubbiamente Hisoka Morow.

Folle personaggio dall'aspetto clownesco e introdotto fin dalle prime battute di Hunter x Hunter, è un personaggio enigmatico e avvolto nell'ombra che sembra aver messo gli occhi sul protagonista Gon Freecs dal loro primo incontro. Pur non essendo uno dei personaggi più forti di Hunter x Hunter, almeno per ora, ha dato prova di ottime abilità di combattimento contro vari avversari anche più potenti di lui.

I suoi colori sono cambiati varie volte nel corso del tempo, anche se si sono consolidati nell'anime degli anni 2010, con Hisoka che sfoggia capelli rossi, un tatuaggio di una stella rossa sulla guancia destra e una lacrima verdina sulla guancia sinistra, finendo con un abito chiaro su cui sono impressi una picca e un fiore - due dei semi delle carte francesi - e una maglia viola.

Andrasta ha deciso di portare in vita questo personaggio ma al femminile: in basso possiamo ammirare questo cosplay di Hisoka perfettamente realizzato dalla cosplayer. Non solo gli abiti, ma anche l'espressione lascia trapelare la voglia e il sadismo del personaggio.