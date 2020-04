Hunter x Hunter: Hisoka e Gon come Joker e Robin in questa fan art

Hunter x Hunter è una di quelle serie capaci di far impazzire, letteralmente, i fan. Soprattutto considerando quanto sia apprezzato in tutto il mondo e quanto, purtroppo, la sua conclusione sia incerta. Sono 22 anni che il manga è in corso, eppure a causa dei problemi alla schiena di Togashi, i capitoli usciti sono relativamente pochi.

Ne avevamo già parlato in un precedente articolo. La lombalgia del maestro non permette alla serie di avere una serializzazione constante, ma la vede costretta molto spesso a prendersi lunghi periodi di stop, l'ultimo va ormai avanti da un anno. Pertanto le speranze di vedere la fine Hunter x Hunter sono molto incerte come attualmente è incerta la data in cui il manga riprenderà la pubblicazione.

Ovviamente gli appassionati in tutto il mondo sono disperati, ma ormai anche rassegnati dopo anni di continue pause e brevi periodi di pubblicazione. È questo è un peccato dal momento che serie come Hunter x Hunter ce ne sono poche. Una serie che avrebbe potuto occupare tranquillamente il trono di fianco a mostri sacri come One Piece, Naruto, My Hero Academia, Bleach, per citarne alcuni.

Togashi con quest'opera è riuscito a creare un modo magnifico, con personaggi che hanno saputo rapire i cuori delle persone e una storia piena di mistero e di intrighi che, speriamo di no, forse mai potremmo scoprire. Oltre a Gon, personaggio intorno al quale gira tutta la saga, Hunter x Hunter ha dato i natali a uno degli antagonisti più amati e bizzarri della storia degli anime e manga. Un antagonista dal carattere forte, capace di prendersi gioco del protagonista e, soprattutto, di considerare la vita come se fosse un gioco. Se ancora non l'avete capito stiamo parlando di Hisoka, l'eccentrico Hunter che ricorda molto nell'aspetto il Joker di Batman.

Molti lo hanno paragonato nel tempo al villain dei fumetti DC meglio riuscito della storia. E proprio facendo un parallelo tra il comics dell'Uomo Pipistrello e Hunter x Hunter, vogliamo mostrarvi una spettacolare fan art in cui Hisoka viene paragonato a Joker e Gon (per il modo in cui viene trattato) al Robin di Jason Todd che, ricordiamo, nel fumetto di Batman viene ucciso proprio dal pagliaccio.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, l'artista di Reddit Twemling ha voluto ricreare il parallelismo con un Hisoka/Joker che muove i fili di Nen legati a Gon/Robin come se fosse un burattino.

Cosa ne pensi dell'opera in questione? Vedi la somiglianza tra Hisoka e Joker e Gon e Todd? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Prima di Hunter X Hunter, Togashi disegnò un doujinshi incentrato su Pikachu.