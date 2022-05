Hunter x Hunter: Hisoka vi lascerà senza fiato in questo cosplay di ryoiich

La serializzazione incostante di Hunter x Hunter, aggravata dallo stato di salute di Yoshihiro Togashi, ha rallentato fortemente la pubblicazione del manga ormai fermo allo stesso arco narrativo da parecchi anni. Nonostante la lunghissima pausa, il supporto dei lettori continua ad inondare le community.

Qualche mese fa abbiamo realizzato un breve speciale sulle pause di Hunter x Hunter per conoscere quanti hiatus il sensei si è preso dall'inizio della serializzazione nell'ormai lontano 1998. A dare comunque prova di grande supporto sono proprio gli appassionati dell'opera che da oltre 20 anni continuano a manifestare interesse nei confronti del gioiellino di Yoshihiro Togashi.

A tal proposito, recentemente un cosplayer, un certo Ryoiich da quasi 90mila follower solo su Instagram, ha dedicato un'interpretazione personale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, proprio ad uno degli idoli della community, Hisoka. L'artista ha però reinterpretato il personaggio con uno dei suoi character design più originali con i capelli mossi.

Il suo lavoro ha riscosso non poco apprezzamento in rete, merito dell'incredibile fedeltà al personaggio originale e della cura ai dettagli. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Hisoka, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.