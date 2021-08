Hunter x Hunter: Hisoka non è mai stato così reale come nel cosplay di VL

Il ruolo di Hisoka nell'immaginario di Hunter x Hunter non è ben definito a causa del forte desiderio del personaggio di andare alla ricerca di combattimenti sempre più stimolanti. Nella grande saga a cui Togashi aveva iniziato a lavorare aveva previsto un posto anche per lui.

Lo scontro tra Chrollo e Hisoka, arrivato a sorpresa nel manga, è stato caratterizzato da una fortissima componente strategica che in un primo momento ha reso persino complicato ai lettori comprendere tutti gli assi nella manica del leader della Brigata Fantasma. Ad ogni modo, quella breve parentesi è stata fondamentale per suggerire ai fan la presenza del personaggio nella Saga del Continente Oscuro.

A tal proposito, una delle migliori interpretazioni di Hisoka è firmata VL, villain_lady su Instagram, un artista che è riuscito ad emulare con una fedeltà quasi spaventosa il noto prestigiatore. Il suo cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha richiamato a sé qualcosa come oltre 120mila manifestazioni di apprezzamento, sintomo della resa realistica dell'interpretazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo geniale cosplay, lo ritenete abbastanza fedele al personaggio originale? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato la storia di Hunter x Hunter in attesa del ritorno del manga.