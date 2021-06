Hunter x Hunter: Hisoka sembra reale in questo fedelissimo cosplay di Shunsuke

Sono passati ormai diversi anni dall'ultimo capitolo di Hunter x Hunter e ancora oggi non sappiamo nulla sul futuro del manga di Yoshihiro Togashi. Nonostante una serializzazione così tanto irregolare, il franchise continua tuttora ad essere uno dei beniamini dei lettori di Weekly Shonen Jump.

Hunter x Hunter è nel pieno della sua pausa più lunga ma l'autore continua tuttavia a non suggerire ulteriori indizi un merito a un'eventuale ripresa nel prossimo futuro. Ad ogni modo, nel 2017 Togashi aveva fatto sapere di essere al corrente delle lamentele e critiche dei fan e che da tempo si sta dibattendo in merito alla possibilità di rinunciare a realizzare i disegni del manga per dedicarsi interamente alla sceneggiatura.

Parole che a 4 anni di distanza non si sono comunque ancora avverate, sintomo anche delle difficoltà del maestro di rinunciare alla sua creatura. Nonostante l'incertezza sul destino del manga, non mancano comunque le iniziative a tema come le interpretazioni personali. A tal proposito, recentemente un fan, un certo Shunsuke, ha realizzato un fedelissimo cosplay di Hisoka, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che pare traslare nella realtà l'iconico personaggio. La sua creazione è diventata virale in rete con quasi 40 mila manifestazioni di apprezzamento, sintomo di un lavoro davvero straordinario.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.