Hunter x Hunter: I fan celebrano sui social il giorno di York Shin City

Per ricordare questa giornata molto importante all'interno della serie , gli appassionati hanno condiviso immagini, scene tratte direttamente dall'anime, cosplay e simpatiche fanart. In calce alla notizia potete trovare alcuni dei post condivisi su Twitter.

Se inizialmente vediamo solo Gon interessato alle aste, per cui York Shin City è famosa, per aggiudicarsi almeno una copia del gioco Greed Island, con l'avanzare dei capitoli la brillante narrazione di Togashi ci ha rivelato numerose sottotrame riguardanti gli altri personaggi, e la pericolosa Brigata Fantasma.

Il primo settembre è infatti una data che non segna unicamente l'inizio di uno degli archi narrativi più complessi e intensi di tutta l'opera, ma è anche il giorno in cui Gon, Killua, Leorio e Kurapika si sono ritrovati alle porte di York Shin City, dopo essere stati divisi per un lungo periodo.

Considerata come una delle migliori serie shonen mai scritte Hunter x Hunter è riuscita a conquistare milioni di lettori in tutto il mondo, sin dal suo debutto, avvenuto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, nel 1999. Nonostante la serie sia in pausa da più di un anno, i fan hanno voluto ricordare uno dei momenti più significativi.

